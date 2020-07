Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi oameni de televiziune și muzica se afla zilele acestea in Grecia. Este vorba de fostul solist al trupei Krypton, actor și vedeta de televiziune, alaturi de soția sa Irina, reporter și ea, dar care are propriul blog, unde a scris despre vacanța in Grecia de anul acesta unde sunt noi reguli.…

- Inca doi oameni de televiziune și muzica se afla zilele acestea in Grecia. Este vorba de fostul solist al trupei Krypton, actor și vedeta de televiziune, alaturi de soția sa Irina, reporter și ea, dar care are propriul blog, unde a scris despre vacanța in Grecia de anul acesta unde sunt noi reguli.…

- In urma cu cateva saptamani, prototipurile viitoarelor Cayenne GTS și Cayenne Coupe GTS au fost surprinse in timpul testelor pe circuitul german de la Nurburgring. Noile versiuni pregatite de Porsche vor fi prezentate in scurt timp, insa cateva imagini cu Cayenne GTS și Cayenne Coupe GTS au "scapat"…

- Tensiunile de pe strazile din Statele Unite, de la protestele aparute dupa moartea lui George Floyd, par sa nu se mai domoleasca. De aceasta data o serie de imagini șocante, surprinse in Salt Lake City, s-au raspandit pe Internet. Un barbat este vazut cum scoate un arc cu sageți și amenința oamenii…

- Toata lumea il cunoaște de pe vremea cand facea parte din trupa de succes “L.A.” și lansa hituri dupa hituri, apoi a intrat in televiziune și a jucat in filme și seriale de televiziune. Insa Liviu Varciu este și tata de fete, doua momentan, iar cea mai mare a facut zilele trecute 18 ani, devenind...…