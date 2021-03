Stiri pe aceeasi tema

- Un fost sportiv bucureștean, multiplu campion național și internațional, a fost gasit mort, sambata seara, intr-o cladire parasita din Capitala. Trupul sau a fost descoperit de niște persoane fara adapost care au sunat la 112. Medicii de la INML au constatat ca acesta avea numeroase ințepaturi, specifice…

- Coaliția de guvernare a decis imparțirea funcțiilor de prefect și subprefect, iar funcția de la Cluj a fost cedata UDMR. PNL va avea 23 de prefecți, USR PLUS - 14 și UDMR - 5. PNL a cedat județe importante și Capitala, insa a obținut Sibiu și Bihor. Bucureștiul merge la PLUS, in timp ce UDMR va…

- Distracția pare sa nu se mai termine pentru Bianca Dragușanu! Frumoasa blondina a intrat in 2021 in forța, ținand-o din petrecere in petrecere. Insa sa nu credeți ca se bucura de aceste momente singura, ci alaturi de... Gabi Badalau! Cei doi au dansat impreuna, in Dubai, pe melodiile cantate de Florin…

- Un șofer care era in trafic pe bulevardul Constantin Negruzzi și avea simptome de infarct cerebral a fost salvat de catre ofițerii de patrulare.S-a intamplat aseara, in timp ce ofițerii INSP se aflau la menținerea ordinii publice.

- Andra și-a gasit timp și pentru cumparaturi. Cantareața a fost surprinsa de fotoreporterii CanCan intr-un supermarket din Capitala, alaturi de șoferul ei. . Andra, surprinsa la cumparaturi. Celebra artista e o mama model Andra a fost surprinsa, miercuri dupa-amiaza, la cumparaturi, in Carrefour Market…