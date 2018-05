Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz a luat foc și a explodat, joi, in cartierul Alfa din Arad, chiar in apropierea unui bloc de locuințe, provocand mai multe pagube materiale. Cu cateva secunde inainte de incendiu, din vehicul au coborat aproximativ 15 calatori, majoritatea copii. O fetița s-a plans, de altfel, ca s-a ars la…

- O femeie aflata la supermarket, la casa de marcat, a scapat ca prin urechile acului de o mașina scapata de sub control care a spulberat vitrina și a patruns in mare viteza in magazin. Femeia, care poate spune ca s-a npscut a doua oara, a asistat ingrozita cum bolidul a trecut extrem de aproape de […]…

- Harper Foy se confrunta cu o boala grava, denumita ihtioza fetala sau ihtioza arlechin, care ii face pielea sa creasca de zece ori mai repede fața de cum ar fi normal. In momentul in care s-a nascut, fetița avea un aspect care i-a șocat pe medici și pe parinți. “E un miracol ca e vie. […] The post O…