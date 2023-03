Stiri pe aceeasi tema

- Doar o luna, atat a durat relație dintre Fulgy și Bia Khalifa. Fiul Clejanilor și ”Regina Only Fans-ului” și-au spus adio, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, blondina ne-a marturisit ce s-a intamplat intre ea și tanar. Aceștia pareau a fi indragostiți nebunește unul de altul, insa separarea s-a…

- Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Bia Khalifa și Fulgy s-au desparțit, chiar dupa ziua ei de naștere, iata ca acum blondina vorbește despre presupusa separare de tanar. Aceasta spune care e de fapt adevarul și daca ea și baiatul Clejanilor mai sunt sau nu impreuna.

- In aceasta dimineața, Feli Donose și-a luat prin surprinde fanii, atunci cand a anunțat ca se desparte de tatal fiicei sale. Artista și Catalin au trait o frumoasa poveste de dragoste și nimic nu parea ca ii poate desparți. In plus, Feli Donose a fost ceruta in casatorie și parea ca lucrurile evolueaza…

- Laurette a incheiat relația cu iubitul fotbalist, Magaye Gueye. Deși cei doi se pregateau pentru o casatorie, dar și-au spus adio din cauza unor tentații aparute la acesta. Ei nu vor petrece sarbatorile de iarna impreuna, vedeta avand planuri cu fiica sa.