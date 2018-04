Loredana Chivu ar fi incercat sa se sinucida, saptamana trecuta, dupa ce a inghițit un pumn de somnifere. Blondina a fost gasita de mama ei, care a chemat imediat salvarea. S-a speculat in media ca vedeta a vrut sa recurga la acest gest dupa desparțirea de iubitul ei, Mihai. Cu toate acestea, el susține ca ea […] The post Loredana Chivu, reacție dupa presupusa tentativa de sinucidere și scandalul din fața blocului cu iubitul: „Am obosit!” appeared first on Cancan.ro .