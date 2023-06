Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de la Centrul de plasament temporar pentru refugiați din Chișinau continua. Primarul Ion Ceban a anunțat astazi, 29 mai, ca a fost finalizata inventarierea ce ține de activitatea centrului și au fost depistate abateri substanțiale.

- Presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa maraton, ca sistemul VAR exista pentru a interveni doar in situatiile grave, clare, de interpretare gresita. VAR-ul nu poate rezolva toate problemele din fotbal, a spus seful arbitrilor din…

- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubirii, se confrunta cu grave probleme de sanatate. Blondina a ajuns de urgența pe mana medicilor, asta dupa ce a simțit dureri uriașe la coloana. Din pacate, diagnosticul este unul dur, hernie de disc, iar fosta ispita ar putea sa sufere o operație in curand.

- La inceputul acestui an Loredana Chivu parea ca radiaza de fericire și ca traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei. In luna ianuare, blondina primise un inel de logodna de aproximativ 90.000 de euro de la barbatul alaturi de care traia o frumoasa poveste de dragoste. Cum a aratat petrecerea de…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, are probleme mari. Acesta risca sa fie anchetat in cadrul unei investigații parlamentare. Care este scandalul uriaș in care este implicat Olaf Scholz. Ce acuzații grave i se aduc. Scandal la nivel inalt in Germania. I s-au adus acuzații grave lui Olaf Scholz Este scandal…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila spune ca fenomenul migratiei cadrelor medicale „a mai scazut” si ca spera ca pana in anul 2030 sa fie rezolvate problemele regionale legate de resursa umana din sanatate.

- Dani Oțil este unul dintre ei mai iubiți și apreciați prezentatori TV din Romania. Il vedem pe micul ecran de ani buni, și-a construit un nume și o cariera de succes de-a lungul timpului, insa drumul nu a fost unul tocmai simplu. Dani Oțil a vorbit, de curand, despre problemele de sanatate cu care s-a…