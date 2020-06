Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Badescu a devenit mama la varsta de 50 de ani, mulțicriticand-o pentru gestul ei. Actrița și-a gasit fericirea in brațele unuibarbat, alaturi de care traiește in Italia, insa despre care nu vrea savorbeasca prea multe. Este fericita și traiește din plin fiecare clipa. Intr-un interviu acordat…

- Ana Maria Mocanu abia ce iși gasise marea dragoste și spunea ca e cea mai fericita, insa tot ce e mai frumos repede trece. Cam așa e situația și in cazul ei, deoarece bruneta deja i-a spus adio fostului iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars a facut și primele declarații.

- Speak și Ștefania s-au bucurat de succes la ”Asia Express”, iar emisiunea de la Antena 1 le-a schimbat, fara doar și poate viața, intrucat la finalul filmarilor, cei doi s-au intors logodiți.

- Mihai Onila s-a stabilit in Belgia in urma cu 6 ani, inainte ca fiica lui sa moara. Artistul susținea ca a avut o legatura speciala cu aceasta. Mai mult, el susține ca și acum are capacitatea de a avea discuții de suflet cu Emily.„Eu sunt un suflet extrasenzorial și chiar empatic,discuțiile la nivel…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a susținut azi o noua serie de declarații in care a vorbit despre masurile de relaxare care vor fi implementate in Romania incepand din 15 mai. „Am finalizat intalnirea cu miniștrii, am analizat situația din punct de vedere epidemiologic și al starii de urgența.…

- Andreea Balan a vorbit cu multa sinceritate despre cele doua mari și importante relații din viața ei, relații care au eșuat, dar din care artista a avut lecții de invațat. Andreea Balan se afla in plin proces de divorț de George Burcea , actorul cu care a avut o relație de patru ani, insa inainte, așa…

- George, tanarul cuceritor de la ”Insula Iubirii” este in al noulea cer! In urma cu puțin timp a devenit tata pentru prima oara, iar acum abia daca se mai poate dezlipii de langa fetița lui. In exclusivitate pentru Antena Stars a oferit primele declarații dupa ce a dobandit un nou statut!

- Nici faptul ca ești Dani Mocanu te scapa de amenda! Manelistul a dat nas in nas cu Poliția, dupa ce s-a decis ca vrea sa iasa la o plimbare. Bineințeles, cum suntem in plina pandemie și Romania este in stare de urgneța, socoteala din targ nu se pupa cu cea de acasa.