Stiri pe aceeasi tema

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.

- Capitanul echipei Pandurii, Mihai Pintilii, a fost desemnat ieri cel mai bun jucator al etapei care s-a incheiat luni. Mijlocasul pandurilor a fost laudat de Andrei Vochin, realizatorul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, pentru prestatiile sale...

- Viviana Sposub nu trece prin momente tocmai bune din punct de vedere al sanatații! Vedeta se confrunta cu probleme, dupa ce a s-a vindecat de noul coronavirus! Șatena li s-a destainuit fanilor! Fosta asistenta TV și George Burcea au fost testați pozitiv cu virusul ucigaș in urma cu doua saptamani!

- Lavinia MIlosovici a urcat pe podiumul olimpic de sase ori, cucerind de doua ori aurul.Fosta mare gimnasta romana Lavinia Milosovici isi serbeaza astazi ziua de nastere, ea implinind 44 de ani.In prezent antrenoare de gimnastica, Lavinia Milosovici s a nascut la Lugoj si are in palmares 19 medalii mondiale…

- Adriana Bahmuțeanu a fost astazi operata de urgența. Fosta prezentatoare TV avea probleme mai vechi cu varicele, iar in ultima perioada acestea s-au agravat. Vedeta a facut primele declarații despre starea ei de sanatate.„In campanie am mers cate 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am…