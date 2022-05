Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Uritescu, in varsta de 80 de ani, a fost internat de urgența la spital. Actorul care sufera de sindromul extrapiramidal se afla intr-un centru de ingrijire, insa, dupa ce a acuzat stari de rau a fost dus de urgența la un spital privat.

- Mai multe familii din județul Hunedoara vor beneficia de ajutoare de urgența din partea Guvernului. Opt persoane/familii vor primi suma totala de 35.000 de lei, potrivit actului normativ adoptat de Guvern. Potrivit documentului beneficiarii „se afla in situații de necesitate cauzate de incendii,…

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Zizik a oferit cele mai noi detalii despre starea de sanatate a celor doua dansatoare care au fost implicate intr-un grav accident rutier. Cum se simt tinerele, dupa ce au ieșit din coma.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Armin Nicoara a oferit noi detalii despre starea lui de sanatate. Artistul a ținut sa precizeze ca nu s-a refacut complet, iar pentru o perioada nu are voie sa cante. Cum se simte acum, dar și ce l-au sfatuit medicii, mai ales pentru ca in aer exista o viroza și…

- Oana Lis a facut noi declarații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. A trecut o saptamana de cand acesta a facut preinfarct și a fost operat de urgența, medicii i-au montat un stent. Viorel Lis a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția sa a povestit ca acesta a simțit…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a oferit cele mai noi infromații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. Cum se simte fostul edil acum, dupa ce a ieșit de la Terapie Intensiva, dar și ce iși dorește in aceste momente grele.