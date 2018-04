Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca bugetarii isi vor primi salariile inainte de sarbatorile pascale, dar ca pensiile nu vor fi distribuite in aceasta saptamana deoarece ar fi perioada prea mare pana la urmatoarea pensie.

- Vecina Ilenei Ciuculete rupe tacerea. Cezara Filimon o cunoștea de 14 ani și știa ce fel de relație avea artista cu Cornel Galeș. Aceasta a facut marturisiri emoționant, la un an de cand interpreta s-a stins din viața. Prietena buna a Ilenei Ciuculete a suferit cumplit dupa moartea acesteia. Cezara…

- Ultimul weekend din iarna aceasta va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon, anunta meteorologii. De sambata noaptea, vremea se raceste considerabil, iar minimele vor ajunge la -18 grade Celsius, la inceputul saptamanii viitoare. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabila in urmatoarele ore, in localitati din doua judete aflate in zona Olteniei.

- Lidia Buble a reusit sa urce in topurile muzicale rapid, dupa lansare, iar oamenii au indragit-o de la prima piesa. Alaturi de Adrian Sina, artista a spart gheata alaturi de Adrian Sina, cu melodia Noi simtitm la fel, care a devenit repede hit.

- La marșul de sambata, 20 ianuarie, am vazut insa romani din toate colțurile lumii uniți in Piața Universitații, la km zero al democrației și libertații Romaniei. Acesta este caștigul plecarii romanilor – ca au ințeles mai repede ce inseamna libertate – libertate economica, de conștiința, de gandire…