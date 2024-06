Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei tineri disparuti in apele involburate, in regiunea Udine, din Italia, sunt romani. Confirmarea vine din partea autoritatilor italiene. Sunt doua fete si un baiat, de 20, 23 si 25 de ani. Masina lor, cu numere romanesti, a fost gasita in apropiere.

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de șapte ani. Cei doi locuiesc impreuna și au o relație discreta, așa cum și-au dorit. Intr-un interviu acordat revistei VIVA!, aceștia au vorbit despre povestea lor de dragoste și despre cum a evoluat relația lor.„Sunt fericita…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a anunțat ca este in discuții avansate cu actualul antrenor, Bogdan Andone, pentru prelungirea contractului Valeriu Iftime vrea neaparat sa-l țina pe antrenorul care i-a salvat miraculos echipa de la retrogradare. Patronul i-a oferit lui Bogdan Andone…

- Dupa ce in urma cu doi ani ne-a surprins pe toata lumea atunci cand a anunțat ca e insarcinata, iata ca acum vloggerița de la noi vrea sa ne surprinda și cu nunta. Reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu ea și ne-a vorbit despre cum e sa fie mamica, cat de implicat e partenerul ei in creșterea micuței…

- Este scandal intre doua familii din Romania. Doi adolescenți s-au indragostit unul de celalalt, fara sa știe ce urmeaza sa se intample. Relația lor de iubire a starnit un conflict uriaș intre doua familii, dupa ce mama baiatului s-a opus ferm. Mama fetei a decis sa faca totul public, sperand ca il va…

- Președintele american Joe Biden il va primi la Casa Alba pe șeful statului roman, Klaus Iohannis, in jurul ore 21.00, ora Romaniei. Vizita pe care o face Klaus Iohannis pe pamant american va dura doua zile.

- Ieri, familia Andreei a mers sa ridice trupul neinsuflețit al tinerei de la IML. Parinții o așteptau acasa in ziua in care a avut loc crima. In timp ce Mirel Dragomir, cel care a ucis-o spune ca era impreuna cu Andreea inca din luna decembrie, tatal ei are o varianta diferita și susține ca fiica lui…

- Președitntele Klaus Iohannis susține ca avut discuții constructive cu partenerii din NATO pe tema candidaturii sale și a subliniat ca „Decalogul” prezentat public privind viziunea sa referitoare la viitorul Alianței Nord-Atlantice a fost „bine primit”.