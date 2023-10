Stiri pe aceeasi tema

- Folosirea armelor grele furnizate de Occident in luptele crancene din imprejurimile Bahmutului produce un impact semnificativ asupra liniilor inamice, au declarat pentru Reuters comandanti ucraineni.

- Momente de suferința cumplita pentru un personaj indragit din showbiz-ul romanesc. Un fost concurent America Express a pierdut o persoana importanta, poate cea mai importanta, din viața sa. Clipe grele pentru un fost concurent America Express A fost sarea și piperul din sezonul trecut al reality show-ului…

- In luna august, o zodie va trece printr-o serie de incercari. Un nativ se va confrunta cu grave probleme financiare. Insa, nu numai pe plan profesional lucrurile nu vor merge bine ci și pe plan emoțional. Afla, din randurile de mai jos, care este cea mai nefericita zodie a lunii august. Zodia care va…

- Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a organizat, in 21 iulie, la Beijing, un simpozion despre situatia economiei chineze si a analizat sugestiile personalitatilor din afara Partidului Comunist Chinez (PCC). Secretarul general al CCPCC, Xi Jinping a prezidat evenimentul si a cerut…

- Anul trecut, in luna octombrie, sora unui cunoscut cantareț de muzica de petrecere de la noi a ajuns la spital in stare grava. Femeia a sufeirt un AVC in timp ce se afla in Germania la munca, iar din cauza problemelor grave, medicii i-au indus coma. Deși au trecut noua luni de atunci, femeia nu s-a…