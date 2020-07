Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Giurgiu fac, joi dimineața, noua percheziții in județele Calarași și Ilfov, la persoane acuzate de inșelaciune, dupa ce ar fi postat anunțuri ca vand maști de protecție, dar in coletele expediate au pus role de hartie igienica. Aproape 90 de persoane au fost astfel pacalite.

- Liviu Varciu a facut un cadou romantic pentru iubita lui! Pentru ca nu a vrut sa țina aceasta bucurie doar pentru ea, aceasta le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare darul din partea artistului. Iata ce a primit Anda Calin la ceas de seara!

- Jucatoarea de tenis Simna Halep a primit un cadou din partea organizatorilor turneului de la Wimbledon la aproape un an dupa caștigarea trofeului, anunța MEDIAFAX.Atunci, Simona Halep castiga in doar 56 de minute in fata Serenei Williams. Turneul nu s-a organizat anul acesta din cauza pandemiei…

- Cand Ruby apare incepe nebunia. Oriunde s-ar afla, in fața micilor ecrane sau in intimitatea casei sale, Ruby este aceeași persoana pusa pe glume, cu zambetul la purtator, imparțind o stare de bine tuturor celor care intra in contact cu ea.

- Misha și Connect-R au divorțat, insa relația lor este una de excepție. Cei doi artiști iși cresc frumos fetița, se inețeleg de minune, ba chiar petrec sarbatorile ori concediile impreuna.

- Polițiștii din Cugir l-au identificat și sancționat, cu amenda de 8.000 de lei, pe un barbat care a sesizat, prin 112, fapte ireale. Acesta nu este la prima abatere de acest gen. La data de 04 iunie 2020, polițiștii din Cugir, au fost sesizați, prin 112, de catre un barbat de 40 de ani, din […] Citește…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, iar fanii sai sunt prezenți la orice eveniment pe care vedeta il susține. Aceasta este foarte indragita, iar unul dintre admiratori i-a facut un cadou ce a lasat-o fara cuvinte.

- Obligata sa faca tușa, din cauza intreruperii competițiilor, Simona Halep s-a pregatit pe cont propriu, acasa, la Constanța. Cea mai importanta jucatoare de tenis a Romaniei a primit un ajutor din partea antrenorului Darren Cahill , care i-a trimis un sistem de monitorizare de ultima generație, conform…