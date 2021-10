Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Constantin: In timpul mandatului meu, PNDR a fost decis impreuna cu fermierii! Ne aflam intr-un moment in care putem și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere politic, sa rezolvam probleme structurale pe care le are agricultura romaneasca. Este opinia exprimata de deputatul…

- „Nu pot sa cred ca președintele Romaniei va veni la Congresul PNL și sa spuna cu cine ține. El a spus, de mai multe ori, ca nu se implica. Președintele nu poate sa intervina in aceasta competiție interna, din punct de vedere moral și constituțional. Daca susține un candidat și acel candidat caștiga,…

- „Nu pot sa cred ca președintele Romaniei va veni la Congresul PNL și sa spuna cu cine ține. El a spus, de mai multe ori, ca nu se implica. Președintele nu poate sa intervina in aceasta competiție interna, din punct de vedere moral și constituțional. Daca susține un candidat și acel candidat caștiga,…

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Alex Ciocan, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ciclismul romanesc traieste in ultimii ani o perioada foarte frumoasa din punct de vedere al rezultatelor, in ciuda conditiilor putin favorabile. ''De cativa ani au explodat evenimentele…

- Ionuț Chirila (55 de ani) a vorbit despre numirea lui Edi Iordanescu pe banca celor de la FCSB și de cum trebuie antrenorul sa gestioneze relația cu Gigi Becali, patronul echipei. Chirila este de parere ca Iordanescu poate lucre foarte bine cu Gigi Becali, doar daca va ști cum sa-i explice finanțatorului…

- Fost șef in spionajul romanesc, Silviu Predoiu a comentat ieșirea la iveala a faptului ca premierul Florin Cițu a fost prins baut la volan in urma cu 20 de ani in SUA și a stat in arest. „Din punct de vedere legal, intrebarea intoarsa pe toate parțile, respectiv daca in aceste condiții mai…

- Batranețea este o perioada sensibila a vieții atat din punct de vedere fizic, cat și din punct de vedere emoțional: inaintarea in varsta aduce cu sine diferite afecțiuni - de la bolile cardiovasculare, pana la diabet și Alzheimer -, iar pensionarea și pie

- Tulpina Delta incepe sa devina dominanta, iar Romania s-ar putea aștepta un o creștere importanta a numarului de infecții in urmatoarrea perioada, a declarat joi, la TVR, ministrul Sanatații Ioana Mihaila, care a subliniat ca persoanele vaccinate sunt protejate. „Daca avem suficienta populație vaccinata,…