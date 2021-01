Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in urma cu patru ani și in ciuda diferenței de varsta dintre cei doi, relația lor a fost una frumoasa, bazata pe iubire. Cu toate astea, actrița recunoaște ca au existat și momente dificile intre ei, peste care insa, au reușit sa treaca.„Am avut perioade de…

- Noaptea de Sf Andrei. O noapte speciala, energetic vorbind in fiecare an.Ziua 15 de Post si de Jurnal de iubire de sineNoaptea de Sf AndreiO noapte speciala, energetic vorbind in fiecare an. Iar in anul acesta, 2020, si mai special pentru ca este urmata maine de o Luna Plina in Gemeni cu Eclipsa de…

- Prezentatoarea TV și interpreta Veronica Ghimp Deineco a lansat videoclipul piesei "Alta iubire". Atat textul cat și linia melodica ii aparțin, iar videoclipul a fost o experiența inedita pentru echipa cu care Veronica a ales sa lucreze pentru ca a fost filmat cu un

- Astazi a fost o zi emoționanta pentru Vulpița. Tanara ajunsa in București a mers pentru prima data la ecografie in Capitala pentru a vedea ce mai face copilul din burtica și daca totul este in parametrii! Primele imagini cu burtica de gravida!

- Pentru Oana Zavoranu și soțul ei, Alex, astazi este o zi foarte importanta. Partenerul de viața al vedetei iși sarbatorește ziua de naștere, motiv pentru care bruneta i-a facut o declarație de dragoste in mod public!

- Astrele aduc noi previziuni pentru cele 12 semne ale horoscopului. Una dintre zodii are parte de o zi deosebit de buna pe toate planurile, mai cu seama pe cel sentimental. Cum se descurca ceilalți nativi in ziua de miercuri, 21 octombrie 2020. Horsocop 21 octombrie 2020. Veste buna pentru una din zodii…

- Invitat luni seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat ca este cu adevarat o revoluție pentru ca prima oara dupa 30 de ani timișorenii au ales un politician care nu a fost comunist. „Nu a fost doar un semnal foarte clar, ci acest rezultat reflecta o realitate…