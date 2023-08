Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din cadrul Direcției Județene Anticorupție Olt face acuzații grave la adresa șefilor sai și la adresa unui judecator de la Inalta Curte de Casație și Justiție, care ar fi incercat sa-l intimideze. Totul ar fi pornit din sala de examen. Sindicatul Europol a preluat sesizarea ofițerului.

- Damen a anuntat ca a fost anulat cadrul legal de functionare a asocierii dintre companie si statul roman privind Santierul Mangalia, prin adoptarea legii nr.187/2023. Damen sustine ca acest fapt vine dupa trei ani de alte blocaje in procesul decizional si niciun alt tip de ajutor, implicare sau finantare…

- Damen Holding B.V. (Damen) este un actor strategic in industria construcțiilor navale din Romania, deținand și investind in cele mai mari șantiere navale din țara (Galați și Mangalia) și operand cea mai mare companie de proiectare navala din Romania.

- Detalii din scandalul care a aruncat TikTok-ul in aer. Dana Badea și Alin, iubitul acesteia, ajuns viral in urma provocarilor pe care le face pe aceasta platforma, sunt la cuțite cu Miaua, o alta tanara virala in mediul online, și care le-a fost prietena apropiata celor doi.

- Premierul maghiar Viktor Orban vine cu acuzații grave la adresa președintelui Volodimir Zelenski. Oficialul susține ca, din cauza cerințelor cerute de presedintele ucrainean”, s-ar putea declanșa un al treilea razboi mondial. Mai mult, liderul e de parere ca Occidentul vrea ca razboiul din Ucraina sa…

- Dana Roba trece prin cele mai grele momente ale vieții sale dupa chinurile supusa de fostul soț. Vedeta se bucura, insa, de sprijinul multor oameni, care ii ințeleg perfect suferința. Totuși, mai exista și persoane care sunt impotriva ei și nu ii dau dreptate, iar printre ele se numara și fostul ei…

- In timp ce femeia spune ca a ramas fara afacere, prietenul fostului iubit, Adi, are o alta versiune a poveștii. Cati ar urma sa ajunga pe strazi pentru ca nu și-a platit chiria, iar toții banii pe care voia sa ii investeasca in firma au fost dați pe datorii.