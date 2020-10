Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care si-a ucis fosta iubita prin incendiere, isi va afla peste doua zile sentinta definitiva de la instanta Curtii de Apel Ploiesti. In prima instanta, acesta a primit 24 de ani de inchisoare cu executare, insa a atacat decizia pe fond fiind nemultumit de condamnarea pe…

- Ana-Maria Patru, fost presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost achitata definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalarea banilor, fiind acuzata ca a primit 275.000 euro de la o firma pentru…

- Andreea Mantea a marturisit ca a avut parte de o zi minunata și a ținut sa le mulțumeasca și fanilor pentru suportul pe care i l-au oferit in tot acest timp, mai ales in perioadele grele din viața ei. Vedeta a primit cel mai frumos dar de la iubitul ei, care i-a facut o surpriza inedita chiar de…

- Aceasta a avut o singura sursa de venit in ultimul an, de la emisiunea de televiziune cu care a colaborat. Bahmu nu a fost salariata ci a primit banii "pe firma", mai exact 68.000 de lei pe an, 5.600 de lei pe luna pentru "servicii artistice". Adriana Bahmuțeanu are un "PFA" (persoana fizica autorizata)…

- Nicoleta Dragne a nascut ieri, insa este cu nervii la pamant dupa ce fanii au criticat-o. Vedeta marturisește ca unele dintre admiratoare au judecat-o aspru dupa ce a spus ca se afla internata intr-un spital privat.

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, sustine ca fosta sa amanta, aflata in centrul dezvaluirilor despre posibile fapte de coruptie care l-au determinat sa se autoexileze, nu i-a servit drept paravan pentru a-si disimula averea, conform unei scrisori din anul 2018 publicata vineri de presa spaniola,…

- Ionel Ganea, fostul component al Generației de Aur, și soția sa Dana Iaru au trecut prin momente grele in ultima perioada, trecand printr-un divorț dur și lung, cu multe infațișari la tribunal. Divorț cu scantei dupa 24 de ani Dupa aproape 24 de ani de conviețuire impreuna, in urma unor neințelegeri…