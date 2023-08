Stiri pe aceeasi tema

- Se parcurg noi pași in ancheta in cazul crimei care a ingrozit Mangalia. Tanara acuzata ca și-a ucis prietena și apoi i-a abandonat trupul intr-un parc din Mangalia ajunge joi in fața specialiștilor psihiatri, pentru o evaluare. Ea a fost adusa la Institutul de Medicina Legala Constanța, unde va fi…

- Loredana, tanara de 18 ani care și-a ucis prietena și i-a ascuns cadavrul intr-un parc din Mangalia, va fi supusa joi unei expertize psihiatrice pentru a vedea daca a avut sau nu discernamant in momentul in care a comis crima, informeaza Realitatea.net.Loredana, tanara care și-a ucis prietena, urmeaza…

- Criminala care si-a ucis cu sange rece cea mai buna prietena si i-a abandonat trupul sub o banca, intr-un parc din Mangalia, va fi supusa joi unei expertize psihiatrice pentru a vedea daca a avut sau nu discernamant in momentul in care a comis oribila crima. Crima de la Mangalia – Procuror: „A ucis-o,…

- Loredana Atanasoaie va merge maine la o expertiza psihiatrica, iar medicii vor afla daca a avut discernamant in momentul in care și-a ucis prietena sau nu. Tanara in varsta de 18 ani va povesti tot ce s-a intamplat intre ea și Alina Elena.

- O petiție prin care se cere “condamnarea la moarte” a Loredanei, fata de 18 ani, care a ucis-o pe Alina (foto stanga) in hotelul din Mangalia, a fost inițiata pe internet. Inițiatorul spune ca “trebuie sa-i facem dreptate acestei tinere”. Am hotarat sa fac aceasta petiție datorita faptului ca in Romania…

- De cand a fost reținuta de oamenii legii, Loredana Atanasoaie, criminala din Mangalia, și-a recunoscut fapta. Adolescenta a povestit cu lux de amanunte cum și-a ucis cea mai buna prietena, pe Alina, și cum i-a dus apoi trupul neinsuflețit in parc, și l-a abandonat sub o banca. Detaliile crimei din Mangalia…

- Duminica de dimineața, 6 august, cadavrul cu fața mutilata al unei tinere a fost gasit ascuns sub o banca, intr-un parc din Mangalia. Alina avea 18 ani și a fost ucisa de cea mai buna prietena, Loredana, alaturi de care venise sa munceasca pe Litoral, in vacanța. Criminala a povestit cu lux de amanunte…

- Dupa ce le-a povestit anchetatorilor, pas cu pas, cum și-a ucis cea mai buna prietena, pe Alina, Loredana Atanasoaie a vorbit și despre motivul pentru care a recunoscut ca ea a fost cea care a ucis-o pe tanara al carui trup neinsuflețit a fost gasit, sub o banca, intr-un parc din Mangalia.