- Noi detalii ies la iveala in cazul crimei din Mangalia! Au aparut noi imagini de pe camerele de supraveghere din parcul unde a fost abandonat cadavrul Alinei, adolescenta care a fost ucisa de cea mai buna prietena a ei, Loredana Atanasoaie.

- Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum Loredana apare in parcul din Mangalia, imediat dupa ce a abandonat cadavrul Alinei. La un moment dat, ea chiar se opreste pe o alee si verifica valiza in care a transportat cadavrul.

- Prietene de la gradinita, colege de banca. Alina si Loredana pareau de neseparat. Au stiut sa se ajute si imparteau aproape totul. Insa, odata ce au decis sa mearga sa se angajeze pe litoral, lucrurile nu au mai mers la fel. Intre cele doua fete au inceput sa existe tot mai des certuri, uneori din lucruri…

- Potrivit detaliilor din ancheta morții Alinei, fata de 18 ani ucisa intr-un mod violent, de prietena și colega sa, in Mangalia, motivul scandalului dintre cele doua tinere ar fi fost iubitul victimei. Sergiu, iubitul Alinei, a povestit, la Antena 3 CNN, ca a fost contactat de Loredana chiar in noaptea…

- El este Sergiu, iubitul fetei ucise in Mangalia de prietena sa, pentru care cele doua tinere s-ar fi certat in noaptea crimeiPotrivit detaliilor din ancheta morții Alinei, fata de 18 ani ucisa intr-un mod violent, de prietena și colega sa, in Mangalia, motivul scandalului dintre cele doua tinere…

- Crima din Mangalia a șocat pe toata lumea, dupa ce Alina Elena fost omorata cu sange rece de cea mai buna prietena a ei, Loredana Atanasoaie. Cele doua se cunoșteau inca din copilarie și au mers pe perioada verii sa munceasca pe litoralul romanesc. Alina Elena și-a gasit sfarșitul, dupa o cearta cu…

- Alina Ciobanu, in varsta de 18 ani, din județul Vaslui, a fost gasita decedata, duminica dimineața, intr-un parc Mangalia. Trupul neinsuflețit al adolescentei a fost descoperit de un pescar, care inițial a crezut ca ar fi vorba despre un caine. „Era sub banca, pusa acolo ghemuita. Am crezut ca e un…