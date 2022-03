L’Oreal închide temporar magazinele proprii şi site-urile de comerţ electronic din Rusia ”Condamnam ferm invazia rusa si razboiul din Ucraina, care provoaca atat de multa suferinta poporului ucrainean”, a spus compania franceza intr-un comunicat. Cea mai mare companie de cosmetice din lume a declarat, de asemenea, ca va suspenda toate investitiile industriale si din media nationala din Rusia si va lua in considerare masuri suplimentare, incercand sa aiba grija de cei 2.200 de angajati ai sai din tara. L’Oreal are 326 de angajati ucraineni, dintre care majoritatea raman in tara lor, in ceea ce a spus ca sunt ”conditii din ce in ce mai insuportabile”. ”Suntem ingrijorati pentru ei si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

