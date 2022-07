Lord, un labrador in varsta de 6 luni este noul caine de serviciu al IJJ Tulcea

Lord, un labrador in varsta de 6 luni este noul caine de serviciu…

Inspectoratul de Jandarmi Judetean IJJ Tulcea si a marit efectivele cu un caine de serviciu, in varsta de 6 luni, din rasa Labrador, anunta reprezentantii institutiei.Lord se afla in perioada de acomodare cu conductorul sau, urmand in prezent un curs de predresaj, dupa care va participa la cursul de dresaj ce se va desfasura la Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" din Sibiu, unde isi va dezvolta simturile si abilitatile. Dupa perioada de pregatire, el va obtine specializarea detectar ...