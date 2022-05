Lord Huron a lansat varianta deluxe a albumului Long Lost

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia, elevul fruntaș Flavius Taflan iși reconfirma statutul de elev de excepție: Premii la olimpiada de franceza și engleza FOTO| Admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia, elevul fruntaș Flavius Taflan iși reconfirma statutul de elev de excepție:…

- Cu cateva zile inainte de concertul de lansare a celui de-al treilea material discografic JazzyBIT, muzicienii timișoreni au lansat un nou videoclip. „Dragi prieteni, lansam primul clip dintr-o serie numita «JazzyBIT on.set»! Incepem cu piesa «Clap», prima piesa pe care am compus-o pentru noul nostru…

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, considerata favorita competitiei Eurovision 2022, a facut un apel pentru salvarea soldatilor de la otelaria Azovstal din Mariupol, chiar pe scena de la Torino.

- VIDEO Tinerii de la trupa de rock CYBRIDE din Alba Iulia și-au lansat primul videoclip, filmat intr-un loc inedit. Cum suna ”Lost” Trupa de rock CYBRIDE din Alba Iulia și-a lansat prima piesa și primul videoclip, Lost. Trupa ii are in componența pe Brandușa Brumbea (voce), Alexandru Olteanu (chitara),…

- Trupa N&D a facut furori in Romania mulți ani la rand. Nick a revenit in industria muzicala și a lansat piesa „Vino inapoi”, dar de aceasta data fara Delia Matache. Cum suna melodia reeditata, dar și alaturi de cine este interpretata. Artistul a reușit sa aduca nostalgia in sufletele oamenilor.

- Adda a lansat recent primul ei album, Fata din diamant, care conține 11 piese ale artistei. Deși nu se afla intr-o perioada buna, vedeta avand grave probleme de sanatate și urmand un tratament strict, aceasta a venit cu o schimbare neașteptata pentru cei care ii iubesc muzica. Adda se trateaza de Borelioza…

- Formația timișoreana Imund a lansat primele doua piese care poarta numele de „In șoapta” și „Inceput fara sfarșit”, melodii care in viitorul apropiat vor avea parte și de doua videoclipuri. Trupa este alcatuita din Ovidiu Takacs „Bulbuc” – voce, Daniel Marghiloman „Tzutzi” – chitara. Mircea Leuca „Rockerul”…

- Chelsea Cutler a lansat varianta deluxe a albumului „When I Close My Eyes”. Albumul conține trei piese noi, inclusiv „What Everybody Wants” pentru care artista a lansat si un videoclip, dar și lansarea recenta „the lifeboat’s empty!”. Chelsea spune: „Cand am lansat WICME in octombrie anul trecut, am…