Imagini inedite din Bucha, de Paște

Oamenii din localitatea Bucha de lângă Kiev, grav afectată de război, încearcă să revină în normalitate. Duminică a avut loc o slujbă de Paște în biserica Sf. Andrei, potrivit unor fotografii distribuite pe rețelele sociale. #Bucha is recovering from the occupation – today an Easter service was held in the church of St. Andrew.… [citeste mai departe]