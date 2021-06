Stiri pe aceeasi tema

- Lora dezvaluie acum, la aproximativ cinci ani de relație cu Ionuț Ghenu, ca ei nu se grabesc sa devina soț și soție, vor face nunta la un moment dat. Nu au programat-o inca.„Se va intampla cu siguranta, insa nu am stabilit nici acum o data. Este un eveniment frumos, dar nu unul care face diferenta pentru…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu s-au desparțit. In ultimele zile aparusera zvonuri cum ca relația dintre cei doi s-a racit considerabil. De curand, fostul soț al Claudiei Patrașcanu a confirmat separarea de Bianca. „Intr-adevar, am avut o relație cu Bianca. Toata lumea știe, nu este nimic de ascuns.…

- Ruby și Robert se iubesc de șapte ani și toata lumea se intreaba cand au de gand sa faca marele pas. Mai sincera ca niciodata, artista a vorbit despre motivul pentru care nu vrea sa imbrace rochia de mireasa. In plus, focoasa bruneta a declarat ca nu are planuri nici de nunta, dar mai ales, nici de…

- Iubita lui Dani Oțil este in luna a cincea de sarcina, iar in luna august va aduce pe lume primul ei copil și al prezentatorului. Gabriela Prisacariu le-a aratat tuturor celor care o urmaresc in mediul online cum s-a trezit in aceasta dimineața, ce schimbare neașteptata are la fața.Viitoarea mamica…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda se casatoresc civil in vara acestui an. Au stabilit deja primele detalii despre eveniment, sunt fericiți ca vor deveni soț și soție. Tanara cantareața a povestit abia acum ce reacție a avut Pavel Stratan, tatal ei, cand a aflat de nunta. „Tata a dat ok-ul mult mai devreme…

- O femeie din China a aflat in ziua nunții fiului sau ca proaspata sa nora e chiar fiica ei, pe care o pierduse cu ani in urma. Și-a dat seama de acest lucru dupa un semn din naștere de pe mana miresei. Chiar și așa, ceremonia a continuat, scrie b1.ro.

- Nunta este unul dintre cele mai mari și complexe evenimente din viața noastra, iar cumparaturile pentru nunta necesita liste lungi, amanunțite și bine organizate. Daca te pregatești sa fii curand mireasa, noi te ajutam cu idei și sugestii pentru toate lucrurile de care vei avea nevoie. Lista lunga…