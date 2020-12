Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ionescu "se da peste cap" ca sa iși rasfețe soția așa cum poate mai bine, dar ea nu da semne ca se lasa ușor. Sheila nu este deloc impresionata de intalnirea cu partenerul ei de viața și prefera sa iși concentreze atenția spre telefonul mobil. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi la…

- Dan Bittman a aflat secretul tinereții pentru a se menține mereu in forma! Artistul a lasat bolidul sau de lux intr-o parcare pentru mersul pe jos. Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și l-au surprins pe solistul trupei "Holograf" pe strazile din București in timp ce se indrepta spre o intalnire cu…

- Dupa ce in urma cu doar cateva luni anunțau desparțirea, ZED și iubita lui, Noemi Demeter, sunt din nou impreuna. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins la ceas de seara intr-un restaurant de fițe din Capitala, insa pana acolo au mers cu noul bolid de lux al afaceristului!

- Daca nu Loredana Groza, atunci cine știe sa petreaca mai bine "la carciuma de la drum"? Artista s-a distrat alaturi de prieteni, printre care și chitaristul ei, la un restaurant din Capitala. Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins imagini de senzație cu canareața.

- ”Din pacate, riscul cel mai mare e legat de persoanele pe care le cunoaștem. Aici e greu de intervenit. Tot ceea ce inseamna intalnirea oamenilor acasa, e un risc real. In raport cu cei care, de obicei, coboram garda și nu prea respectam masurile de prevenție. In plus sunt caminele de ingrijire pentru…

- Simona Halep nu este pasionala doar pe terenul de tenis, ci și cu iubitul! Sportiva și afaceristul Toni Iuric se iubesc ca doi adolescenți, iar momentele de tandrețe in public nu lipsesc niciodata. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele cuplului, in timp ce lua cina la un restaurant din Capitala.

- Ea la munca, el la distracție! Toni Iuruc o suține pe Simona Halep in turneul de la Roland Garros... de la terasa. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe logodnicul sportivei in compania unei persoane misterioase, la un restaurant din Capitala.

- Pentru Nadir, nu exista moment sa se dea in laturi de la ceva, cand vine vorba de copiii lui. Artistul adora sa le faca pe plac micuților, iar de aceast data a facut o alegere perfecta cu care sa-și mulțumeasca urmașii. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu familia cantarețului.