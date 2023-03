Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a trezit Ovidiu Ioanițoaia cu aproape un milion de euro in cont! In varsta de 78 de ani, respectabilul jurnalist și prezentator de emisiuni sportive nu abandoneaza munca și este in continuare foarte activ. Cu mult mai mult ca se bucura de un confort financiar generos de pe urma muncii sale. Se…

- Doinița Oancea, in varsta de 40 de ani, este una dintre cele mai indragite actrițe de pe micul ecran. Vedeta a facut dezvaluiri neașteptate, in cadrul unui interviu acordat recent. Doinițea vrea sa se mute pentru o perioada in America, insa, nu poate face asta inca. „Aș fi vrut sa plec in America. Aș…

- Vedeta de la noi care a ales sa nasca acasa, in propria cada! Și-ar fi dorit sa faca asta intr-o piscina insa contracțile au luat-o prin surprindere. Cristina Balan a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Caștigatoarea de la ”Vocea Romaniei”, care mai are gemeni, nu a vrut sa mearga iar la spital…

- Matinalul „Dimineața cu noi” de la Kanal D a deputat anul trecut, pe 14 martie, insa, la scurt timp emisiunea a fost scoasa din grila. Patrizia Paglieri, care facea parte din proiect, a explicat ce s-a intamplat atunci. Show-ul era prezentat de catre Bursucu (35 de ani) și George Tanase (29 de ani),…

- Lili Sandu l-a nascut pe Thomas Jay in anul 2020, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Prezentatoarea de la Vorbește lumea are parte de un real ajutor din partea iubitului ei. Lili Sandu, in varsta de 43 de ani, s-a schimbat complet de cand a devenit mama. Micuțul Thomas Jay i-a umplut viața…

- Lora, care a muncit din greu in 2022, a avut multe proiecte, se relaxeaza acum in Bali. Pe pagina ei oficiala de Facebook, cantareața a facut un anunț neașteptat. Artista a transmis ca in urmatoarele trei luni de zile ea va locui in Bali. Totodata, i-a sfatuit pe unii dintre fanii ei, in cazul in care…

- Octavia Geamanu a ținut intotdeauna la ritualul de somn, așa ca nici macar mariajul cu Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, nu a determinat-o sa faca o schimbare. In ultima perioada, vedeta Antenei 1 se confrunta cu provocari, aparute probabil din cauza situației neplacute pe plan profesional…

- In varsta de 63 de ani, Neti Sandu reușește sa se mențina in forma cu preparatele naturiste. Prezentatoarea horoscopului din cadrul Știrilor Pro TV, a dezvaluit la Pro TV ce secrete de frumusețe are, mai ales pentru tenul ei. „Ești neschimbata! Care este secretul tau?”, a intrebat-o prezentatoarea Lili…