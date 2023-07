Stiri pe aceeasi tema

- Adina Buzatu s-a trezit cu mașina vandalizata, in parcare! Intr-o intervenție telefonica la Antena Stars, vedeta creatoarea de moda a povestit cum s-a intamplat totul și cu ce pagube s-a ales in urma acestui incident.

- Amalia Bellantoni este extrem de revoltata de cazul Dana Roba! Invitata in emisiunea Showbiz Report, de la Antena Stars, vedeta a facut declarații furibunde. Ce spune fosta concurenta Chefi la Cuțite despre violența domestica, dupa ce Daniela Roba a fost batuta, cu un ciocan, de soțul ei, iar acum se…

- Oana Roman și Marius Elisei au revenit la sentimente mai bune dupa desparțire. Fiica lui Petre Roman nu ia in calcul o impacare momentan, insa nu știe ce se va intampla pe viitor.La inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei anunțau ca se despart definitiv. Cei doi și-au aruncat cuvintele grele…

- Laurette a vorbit despre momentul in care a venit pentru prima data in București și a decis sa ramana aici pentru mult timp. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca i-a fost foarte greu. Mai mult decat atat, ea a vorbit și despre cum i se pare lumea showbiz-ului din Romania. Iata…

- Embargo Fest vine la Timișoara, in perioada 9 – 10 iunie, la Muzeul Satului Banațean cu trei scene și multe activitați recreative. Festivalul poarta anul acesta mottoul „Remember the ‘90s”, astfel ca participanții vor avea ocazia sa il asculte pe legendarul producator de muzica electronica, Dr. Motte…

- Eduard Dragu Salagean, concurentul de la Romanii au talent, care a fost diagnosticat la varsta de 1 an cu autism, a povestit in finala show-ului de la PRO TV ca a fost uimilit de copii dupa apariția la TV. Adolescentul a fost din nou victima bullying-ului.Eduard Dragu Salagean a avut un moment spectaculos…

- Flavia Mihașan a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre intoarcere in televiziune. Cum reușește prezentatoarea meteo de la "Super Neatza Weekend" sa se imparta intre munca și rolul de mamica.

- Tania Budi are un trup de invidiat și se menține veșnic tanara la varsta de 55 de ani. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars care este secretul unei siluete impecabile, dar și ce intervenții estetice și-a facut de-a lungul timpului.