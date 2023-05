Lora recunoaște, banii chiar o fac fericită! ”Îmi amintesc cât de capabilă am fost” Banii pot cumpara fericirea, este demonstrat științific, iar Lora este de acord cu studiul. A plecat de acasa la 20 de ani, cu 100 de lei in buzunare și o geaca imprumutata, iar astazi este una dintre cele mai cunoscute și bine platite soliste din showbizz-ul autohton. Fosta prezentatoare Pro TV a implinit 40 de ani, experiența de viața in urma careia poate concluziona lucrurile care o fac cu adevarat fericita, trei la numar. ”Fanii, banii și anii. Banii pentru ca imi amintesc cat de capabila am fost și sunt. Am o situație mai OK pentru ca am muncit și reușit și ca a fost corect cum am gandit”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul unei firme de transport din Arad e acuzat de mai mulți șoferi ca și-a batut joc de ei, le-a oprit din salarii și atunci cand camionagii și-au dat demisia i-a platit in monede de 50 de bani și bancnote de un leu pe care le-a pus intr-o cutie de carton.Unul dintre șoferii care au pațit asta,…

- Deea Maxer s-a afișat oficial cu noul iubit. Fosta soție a lui Dinu Maxer a postat astazi prima imagine de cuplu alaturi de Robert Drilea, pe Instagram.Deea Maxer nu a suferit prea mult dupa divorțul de Dinu Maxer, alaturi de care are doi copii, și și-a gasit rapid fericirea in brațele altui barbat.…

- Comisia Europeana va aloca Romaniei 200 de milioane de euro, reprezentand contravaloarea cheltuielilor de cazare in Romania pentru refugiații ucraineni, pe parcursul anului 2023. Anunțul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca in cadrul ședinței de Guvern din 4 mai 2023. „Persoanele care au gazduit…

- Celebrele dulciuri moldovenești, cu o istorie ce incepe in 1946, pot fi gasite și la Targoviște. Cea mai bogata oferta o are un mic magazin de familie, administrat de Natalia o romana de peste Prut și soțul ei, dambovițean de origine. Cei doi au adus pe piața locala a dulciurilor peste 50 de sortimente…

- Bonnie Gooch, o femeie de 78 de ani cu doua condamnari anterioare pentru jafuri bancare, se confrunta cu noi acuzatii dupa ce a comis un nou jaf la o banca din Missouri, centrul SUA, transmite The Guardian. Jaful a avut loc pe 5 aprilie, intr-o banca din localitatea Pleasant Hill. Potrivit documentelor…

- In urma cu o saptamana Diana Coman ne cerea ajutorul pentru a obține banii necesari care sa o ajute sa mearga ca arbitru voluntar al competiției mondiale de robotica FIRST Tech Challenge din Statele Unite. VEZI AICI articolul principal Astazi am primit mesaj de la ea legat de faptul ca o compania romaneasca…

- Dupa ce Ema Karter a anunțat in cadrul unei emisiuni online ca a suferit mult in timpul relației cu lupatatorul MMA Yamato Zaharia, asta pentru ca tanarul o inșela des, acum Yamato reacționeaza și spune și partea lui de adevarat. El recunoaște ca a calcat stramb in relație, dar se bucura ca deși el…

- Fanii echipei de fotbal Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe au donat clubului covasnean peste 12.300 de lei pentru plata amenzii primite dupa meciul cu FCU Craiova, desfasurat la finele lunii ianuarie. Banii au fost colectati la meciul cu CFR Cluj, jucat luni seara la Sfantu Gheorghe, se arata intr-o postare…