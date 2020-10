CFR Calatori: Se schimba ora. Mersul trenurilor

Trecerea la ora de iarna in transportul feroviar de calatori.CFR Calatori informeaza ca incepand din 25 octombrie 2020, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM.Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare.In… [citeste mai departe]