Lora nu poate trece peste moartea mamei sale. ”Am plecat să nu mai doară” – Cântăreața a făcut mărturisiri emoționante Lora ii simte foarte tare lipsa mamei sale, care s-a stins din viața la sfarșitul lunii ianuarie. Deși incearca sa-și continue viața, cantareața nu poate trece peste faptul ca nu o mai are langa ea pe cea care i-a dat viața. Iar acest lucru se vede și din postarea pe care aceasta a facut-o pe internet in urma cu cateva ore. Aflata departe de Romania, in Bali, alaturi iubitul ei, Ionuț Ghenu, Lora a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, alaturi de o fotografie cu mama ei. Cantareața a marturisit ca a plecat departe de țara ca sa uite de ceea ce s-a intamplat in viața ei in ultimele… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

