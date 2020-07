Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Tom Hanks, care s-a vindecat de Covid-19, a declarat ca nu are „prea mult respect“ pentru persoanele care refuza sa puna in practica masurile de precautie, precum purtarea unei masti in spatii publice.

- "In Romania se comercializeaza peste 50 de tipuri de masti neconforme" Foto: Grupul de Comunicare Strategica. În România se comercializeaza peste 50 de tipuri de masti de protectie care nu respecta standardele europene, a declarat pentru postul nostru de radio presedintele organizatiei…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat duminica seara despre romanii care poarta masca ca acestia „o poarta de dragul de a o purta, nu poarta masca convinsi ca trebuie sa se protejeze”. De asemenea, acesta a criticat Guvernul precizand ca raportarea cazurilor de persoane infectate cu…

- Starea de urgența va fi prelungita, insa singurele masuri care raman obligatorii sunt portul mastii in interior, distantarea, masurile de igiena, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a avut un mesaj acid la adresa celor care ignora indicațiile autoritaților, spunand ca "virusul este…

- Masca de protecție romane obligatorie! Aceasta este raspunsul dat de Nelu Tataru, Ministrul Sanatații. In direct la Digi24, el a marturisit ca purtarea acestora se va face pana cand Romania nu va mai inregistra niciun caz nou de coronavirus!

- Din data de 15 mai, in continuarea perioadei starii de urgența, masca a devenit un accesoriu obligatoriu. Aceasta trebuie purtata in toate spațiile inchise aglomerate, de la mijloace de transport in comun pana la magazine sau locul de munca. Evident ca aceia care nu respecta aceasta regula risca…

- Conform proiectului de lege trimis de Guvern in Parlament spre aprobare, dupa data de 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale, in mijloacele de transport in comun și la locul de munca.

- Miercuri, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca restricțiile de circulație vor fi ridicate, iar toți romanii vor fi nevoiți sa poarte masca de protecție. Iohannis a inceput ședința purtand personal masca de protecție, pentru a le arata romanilor ca și el respecta masurile impuse. Ulterior,…