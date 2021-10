Lora, la podcastul lui Măruță, despre divorț și moartea mamei Lora, la podcastul lui Maruța, despre divorț și moartea mamei Lora a traversat la inceputul anului trecut poate cel mai dificil moment al vieții sale. Moartea mamei, care deja de ani buni se lupta cu o boala nemiloasa: cancerul la san. Asta dupa ce iși pierduse și tatal pe cand avea doar 4 ani. Artista a realizat atunci ca a ramas „singura pe lume”, dupa cum ea insași a dezvaluit in podcastul lui Maruța. Decesul mamei sale a survenit dupa mai bine de 6 ani de lupta. Ani in care Lora a facut tot ce i-a stat in putința pentru a o salva. In 2014, a dus-o la unul dintre cele mai mari spitale din Turcia,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

