Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui vehicul fara permis. Joi, 6 iunie, in jurul orei 17:40, barbatul, in varsta de 60 de ani, din Bonțida, in timp ce conducea un autovehicul…

- Vineri seara, IPJ Prahova anunta un accident petrecut la Ditesti, sat din comuna Filipestii de Padure. O tanara in varsta de 21 de ani, accidentata de un autoturism, ea fiind pieton, a fost transportata la spital in stare grava. De fapt, accidentul nu a fost… accidental. Soferul, un tanar de aceeasi…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, o femeie in varsta de 56 de ani si nepotul sau, in varsta de trei ani, au fost transportati de urgenta la spitalul judetean din Ploiesti dupa ce autoturismul cu care circulau a fost lovit de un camion in fata Hipodromului din Ploiesti.…

- Baiatul de 14 ani a baut cot la cot cu un barbat in varsta de 39 de ani, dupa care au furat un autoturism. La volan s-a urcat adolescentul de 14 ani. La un moment dat, adolescentul a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un copac. In urma impactului, masina a fost serios avariata.…

- Masina BMW a lui Ianis Hagi (19 ani) a fost implicata, miercuri seara, intr-un accident care a avut loc la intrarea in parcarea Salii Sporturilor din Constanta. Politia a anuntat ca bolidul nu era condus de mijlocasul ofensiv al Viitorului, dar declaratiile martorilor sustin altceva.

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul pranzului in municipiul Constanta. Din primele informatii un adolescent de 17 ani a fost ranit in accident. Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 aprilie, in jurul orele 12.15, in municipiul Constanta, un barbat, de 47 de ani, a condus auto Ford pe strada…

- Accident rutier in localitatea Bucsoaia, orasul Frasin, pe D.N.17, marti dimineata. Un microbuz scolar a fost lovit din spate de o autospeciala de politie din cauza ca agentul care era la volan nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Microbuzul era plin de copii care mergeau la scoala…