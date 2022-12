Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu patru ani, Sandra N devenea mamica pentru prima oara, artista aducandu-l pe lume pe baiețelul ei, Avi. Cantareața e cea mai implinita mama și a facut confesiuni emoționante pentru Spynews.ro despre ce inseamna pentru ea fiul ei, dar și-a amintit și de perioada in care ”nu avea nicio grija”…

- UPDATE Din pacate, adolescentul a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de la UPU Buzau. *Știre inițiala Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un copil, in varsta de 15 ani, din Vadu Pașii.…

- Traficul s-a desfașurat dirijat in aceasta seara, pe Șoseaua Vadu Pașii, in Vadu Pașii, in urma unui grav accident rutier. Un șofer beat a dat peste un copil, in varsta de 15 ani, din Vadu Pașii. „Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Vadu Pașii catre municipiul…

- FOTO| Accident MORTAL pe autostrada A3: O femeie a DECEDAT, un barbat se afla in stop cardio-respirator și un copil primește ingrijiri medicale FOTO| Accident MORTAL pe autostrada A3: O femeie a DECEDAT, un barbat se afla in stop cardio-respirator și un copil primește ingrijiri medicale Un accident…

- Potrivit sinsp. Ciofu Ramona, purtator de cuvant in cadrul IPJ Neamț, la data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Miron Costin, in municipiul Roman. Din primele cercetari efectuate…

- „Astazi, ora 05:33 am fost solicitati sa intervenim in urma unui accident rutier pe DN6, in dreptul localitatii Lugojel. S-au deplasat la fata locului 11 pompieri din cadrul Detasamentului Lugoj cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de transport…

- Ajunse la locul accidentului, echipajele au constatat ca im accident a fost implicat un microbuz, care s-a izbit puternic de parapet. In urma impactului,un barbat a murit, iar alti doi adulti, un barbat si o femeie, precum si un copil de 5 ani au fost raniti, potrivit news.ro.Echipajele de prim ajutor…