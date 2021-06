Lora, adevăratul motiv pentru care a plecat de la „Vorbește lumea” La inceputul lunii iunie, Lora anunța ca renunța la rolul de co-prezentatoare a emisiunii de la Pro TV, „Vorbește lumea”. Cantareața spunea atunci ca motivele pentru care se retrage din echipa emisiunii sunt legate de cateva proiecte personale de care vrea sa se ocupe. „A fost o perioada frumoasa in care am fost alaturi de voi de la prima ora a dimineții, in care am povestit și in care m-ați cunoscut mai bine. De ce sa ne impotrivim? Nu e floare la ureche sa ne luam ramas bun din locuri care ne-au adus zambete. Acum ca programul meu este tot mai incarcat, am decis alaturi de colegi ca, odata cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

