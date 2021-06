Lora a spus care e marele ei regret. „Nu am mai avut timp” Lora a dezvaluit marelei ei regret. Intr-un interviu, cantareața a facut imediat referire la mama ei care s-a stins din viața chiar anul trecut, dupa o lupta necruțatoare cu boala. Artista a suferit mult dupa ce a pierdut-o pe cea care i-a dat viața. Aveau o relație foarte apropiata, aceasta ii era mereu alaturi, atat in clipele de suferința, cat și in momentele mai delicate. Marele ei regret e ca și-a pierdut mama. „Nu am mai avut timp sa ma bucur de reușite, de lecții și de tot ceea ce mi-a mai pregatit viața, alaturi de ea.”, a declarat artista pentru revista viva.ro. In interviu, aceasta a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

