- Antonia trece printr-o perioada dificila din toate punctele de vedere. Alex Velea, soțul acesteia, este pleacat la filmarile pentru Asia Express, iar ea e cea care trebuie sa aiba grija acum mai mult de familie. Vedeta nu e tocmai in cele mai bune momente.

- Gheorghe Fratoaica, un renumit medic al Spitalului de Urgenta din Pitesti, a fost chemat in instanta de o asistenta a Serviciului Judetean de Ambulanta Arges care il acuza ca a aruncat in ea cu o manusa murdara de fecale.

- Actrița și cantareața Anca Țurcașiu, colega de scena mulți ani cu Mihai Constantinescu, a transmis un mesaj emoționant, dupa ce a aflat ca prietenul ei de-o viața a murit. ”Mihai al nostru drag! Al meu de o viața! Mi-ai colorat copilaria, mi-ai condus pașii in adolescența și m-ai primit in sufletul…

- Seria filmelor "Fast and Furious" a adunat deja milioane de fani in intreaga lume. Pe langa actorii celebri precum Vin Diesel, Dwayne Jackson, Michelle Rodriguez si Tyrese Gibson, admiratorii vor avea parte de o mega surpriza in cel de-al noualea film.

- Cristina Pucean trece printr-o perioada foarte grea, dupa ce nepotelul ei in varsta de trei anisori s-a stins din viata. Chiar si asa, vedeta stie ca meseria este meserie si a decis sa onoreze toate contractele semnate, din respect pentru fanii ei.

- Ela Craciun, de urgenta la medic din cauza unei alunite suspecte “Iubesc vacantele la mare, insa nu ma expun mult la soare. Prefer sa stau sub umbrela foarte mult, iar soarele ma vede doar cat fac baie. Ma feresc cat pot de razele UV, port mereu costum de baie intreg, este nelipsita palaria de soare…

- Vestea mortii lui Alexandru Darie, fiul lui Iurie Darie, a fost primita cu multa durere si de Corina Chiriac. Cantareata a marturisit ca regizorul se inscrie acum pe o lista lunga de artisti care au plecat dintre noi.

- Cantareața de muzica populara Anamaria Pop a murit la doar 36 de ani, in urma unui teribil accident rutier, petrecut in Maramureș. Artista se afla la volanul unui autoturism, iar intr-un moment de neatenție a ieșit de pe șosea si s-a izbit violent de un copac. Vestea morții i-a cutremurat pe apropiați,…