Lora a adoptat o ursoaică de circ. Betsy a stat în America și are probleme căci a mâncat mult fast-food Lora a adoptat o ursoaica de circ. Solsita a fost la Rezervația de Urși din Zarnești pentru a-și cunoaște animalul pe care insa nu-l poate lua acasa. Se va ocupa de la distanța, donind bani pentru hrana sa. Nici eu nu am știut ca pot face asta. Nu-l iei acasa. Urșii provin din niște medii in care au fost foarte abuzați.Inainte sa intram sa vedem despre ce este vorba, oamenii de acolo au pus un filmuleț foarte trist și foarte real. E trist ca oamenii fac lucruri de genul acesta, dupa atata educație. Nu am știut ca e pe bune și ca poți sa adopți un urs. Tu dai niște bani, iar oamenii de acolo se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

