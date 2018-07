Stiri pe aceeasi tema

- Sondajele la iesirea de la vot il indicau luni drept castigator al alegerilor prezidentiale din Mexic pe candidatul de stanga Andres Manuel Luis Obrador, informeaza Reuters si DPA. Estimarile firmei de specialitate Parametria il crediteaza pe liderul opozitiei cu 53-57% din voturi, iar Consulta Mitofsky,…

- Muharrem Ince, candidatul principalului partid de opozitie, Partidul Popular Republican (CHP, centru-stanga), a recunoscut luni dimineata ca Recep Tayyip Erdogan a castigat scrutinul prezidential din Turcia, relateaza agentia de stiri Tass, citand presa turca.

- UPDATE, ora 19:30 – Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se pozitioneaza pe primul loc in scrutinul prezidential din Turcia, conform rezultatelor partiale anuntate de presa de stat turca. Seful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, se afla in frunte in alegerile prezidentiale de duminica din Turcia,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a votat duminica la scrutinul prezidential si legislativ la o scoala din cartierul Uskudar din Istanbul, informeaza dpa, conform agerpres.ro. "Turcia, ca sa spun asa, realizeaza o revolutie democratica prin aceste alegeri", a declarat presedintele…

- Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat,

- Cei patru candidati la alegerile prezidentiale din Mexic s-au acuzat reciproc de coruptie marti, in ultima lor dezbatere televizata dinaintea scrutinului care are loc la 1 iulie, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Nu sunt corupt. Nu sunt corupt ca tine" - i-a replicat candidatul de stanga…