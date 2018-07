Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul populist antisistem Andres Manuel Lopez Obrador a castigat scrutinul prezidential din Mexic, obtinand aproximativ 53% din voturi, conform unei numaratori efectuate de autoritatile electorale mexicane, informeaza site-ul postului BBC.

- Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a reacționat extrem de dur dupa ce judecatorul Petre Lazaroiu a povestit cum intr-o intalnire privata, la inițiativa consilierului prezidențial Simina Tanasescu, i s-a adus la cunoștința ca un decret prezidențial de revocare a sa este iminent. Intrebat…

- Slovenii voteaza duminica in alegeri parlamentare in care un partid ce se opune imigratiei ar urma sa obtina cele mai multe voturi, insa nu suficiente cat sa guverneze singur, potrivit unor sondaje, relateaza Associated Press, citata de news.ro. Scrutinul de duminica a fost convocat cu cateva saptamani…

- Comerciantii online nu respecta legislatia in domeniu, in cadrul campaniilor de reduceri, a constatat Consiliul Concurenței in urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic. Intr-un comunicat de presa, autoritatea de concurenta a aratat ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta,…

- Laura Codruța Kovesi va fi judecata disciplinar de Secția pentru procurori a CSM pentru refuzul de a se prezenta in fața Comisiei parlamentare speciale care a cercetat modul de organizare a alegerilor prezidențiale din 2009. Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de șefa DNA, Laura…

- Rechizitoriul intocmit in dosarul Rompetrol, in care mai mulți foști miniștri erau cercetați, a fost infirmat de un procuror ierarhic superior. Avocații celor anchetați au fost inștiințați, acum cateva zile, in mod oficial despre infirmarea rechizitoriului și reluarea anchetei. In acest dosar, au fost…

- Romania se numara printre țarile cu costurile cele mai scazute din Europa privind concedierea din motive care țin de persoana salariatului sau din motive economice, potrivit Studiului internațional privind concedierea, realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff & Asociații. Analiza…