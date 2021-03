Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, marți seara, legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Conform proiectului, bugetul aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 90,08 miliarde lei lei, si identic la cheltuieli, atat la credite de angajament,…

- Parlamentarii din comisiile reunite de buget-finanțe au votat favorabil proiectul Legii bugetului de stat cu 25 de voturi „pentru” si 16 voturi „impotriva”. Proiectul a fost adoptat in forma elaborata de Guvernul Cițu. Nu a fost adoptat niciun amendament din cele peste 3.169, majoritatea fiind depuse…

- Sorin Grindeanu a prezentat, intr-o conferinta de presa, „alternativa PSD” la legea bugetului propusa de Guvernul Florin Citu, sustinand ca diferenta intre viziunea social democratilor si cea a Coalitiei de la guvernare consta in cresterea gradului de colectare a taxelor, prin combaterea evaziunii,…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anuntat ca parlamentarii social democrati vor depune ”cateva mii de amendamente” la legea bugetului de stat, sustinand ca Guvernul Florin Citu pune povara austeritatii pe salariatii bugetari, pensionari, copii si studenti, potrivit Agerpres. Sorin Grindeanu…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul a adoptat, in sedinta de vinerea trecuta, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, buget care ramane in „parametrii initiali”. ”Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anuntat ca parlamentarii PSD vor depune cateva mii de amendamente la legea bugetului de stat. Sorin Grindeanu a prezentat, intr-o conferinta de presa, alternativa PSD la legea bugetului propusa de Guvernul Florin Citu. Acesta susține ca diferenta consta…

- Guvernul a adat aviz pozitiv Amendamentelor care prevad alocarea mijloacelor financiare pentru autoritațile publice locale pentru cheltuieli capitale. In total, 303 milioane de lei vor fi repartizate catre APL in anul 2021, suplimentar la cele 52 milioane de lei, pe care Guvernul inițial le-a prevazut…

- Deputatul PNL Ioan Balan s-a aflat joi in campanie electorala in comuna Adancata, o comuna apropiata sufletului sau pe care a sprijinit-o ori de cate ori a fost nevoie din calitatea sa de parlamentar. Balan a fost insoțit de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și de primarul comunei Adancata, Viorel…