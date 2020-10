Look-uri pe care toate femeile trebuie să le încerce în această toamnă Chiar daca ultima perioada a stat sub semnul intrebarii din toate punctele de vedere, este posibil ca odata cu venirea toamnei sa te poți bucura de echilibrul pe care il aștepți de atata vreme. Și pentru ca toate sa mearga bine, nu uita ca look-ul tau te va inspira in fiecare zi, iar alegerile pe care le faci iți vor influența intr-o mare masura starea de spirit. Iata cateva dintre elementele populare pentru aceasta toamna: Revenirea anilor ‘90 Poate ai observat ca tot mai multe elemente din moda anilor ‘90 incep sa reapara in trendurile actuale. Cizmele lungi, peste genunchi, in combinație cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

