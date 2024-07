Longevity Magazine, în ediția cu soare, vă așteaptă! Cea mai recenta ediție a revistei Longevity a ieșit din tipar in zi de vara. A fost zamislita cu soare, cu lumina aurie și cu bogație de culori, ca sa daruiasca frumusețe și tinerețe oricarei varste. Este o ediție al carei editorial ne indeamna sa profita Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a patra a Cupei ,,Ion Nistor" la minifotbal va avea loc in perioada 8-11 august, in localitatea Bivolarie din orașul Vicovu de Sus. Turneul este organizat de Primaria și Consiliul Local Vicovu de Sus. Potrivit organizatorilor, competiția este cel mai mare turneu de minifotbal din ...

- Mihai Covaliu (46 de ani) este singurul medaliat cu aur al sabiei romanești, a trecut prin patru ediții de Jocuri Olimpice ca sportiv, apoi prin una ca antrenor, alta ca președinte de federație, iar acum, la Paris, il așteapta a doua de vara in fruntea olimpismului romanesc. Este cel mai de succes sabrer…

- În organizarea LPS Brila va avea loc în data de 25 iulie 2024 Cupa &bdquoDIANA MOCANU&rdquo ediia a IIIa. Probele de concurs sunt 50 m fluture masculin si feminin 50 m bras masculin si feminin 50 m spate masculin i feminin i 50m liber masculin i feminin. Categoriile de vârst sunt copi...

- In mai putin de doua zile se deschid portile celui mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea. Editia cu numarul sase va aduce peste 100 de artisti pentru zecile de mii de fani din Romania si din strainatate. Festivalul se va desfasura pe o suprafata impresionanta de 110.000 de metri patrati…

- Trei dintre cele cinci premii acordate au fost caștigate de Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, unul a revenit Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești și unul Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfantu Gheorghe. Ediția din acest an a Festivalului BUZAU/ IUBEȘTE/ TEATRU, care s-a desfașurat in perioada 25 mai –…

- In perioada 10 – 16 iunie 2024, Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviște va gazdui cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Spectacolului Targoviște, BABEL. Anul acesta, festivalul primește o recunoaștere deosebita, desfașurandu-se sub Inaltul Patronaj al Prim-Ministrului Romaniei.…

- Targoviște gazduiește in perioada 10 – 16 iunie a XII-a ediție a festivalului Babel, festival internațional de artele spectacolului. Avand in vedere participarea, Babel, ca importanța, este al doilea festival de teatru internațional care se desfașoara in Romania. In aceasta ediție vor veni la Targoviștei…

- Cea de-a treia ediție a Balului Palatului din Iași va avea loc la finalul acestei luni. Manifestarea, desfașurata la Palatul Culturii, este organizata de Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Opera Naționala Romana din Iași și Ateneul Național din Iași. Co-organizatorul evenimentului, Gheorghița Rusu-Persic,…