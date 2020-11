Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al finantelor Rishi Sunak a declarat ca este increzator ca Londra si Bruxelles vor ajunge la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar a subliniat ca acesta nu trebuie incheiat "cu orice pret", transmite duminica DPA. "Cred ca facem progrese in discutii si sper…

- ​Ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, se declara încrezator ca Londra si Bruxelles vor ajunge la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar subliniaza ca acesta nu trebuie încheiat "cu orice pret", potrivit DPA."Cred ca facem progrese în discutii…

- Regatul Unit, asupra caruia Uniunea Europeana exercita presiuni pentru a-si clarifica intentiile, da asigurari ca vrea sa ajunga la un acord privind viitoarea relatie comericala dupa Brexit - pana la jumatatea lui octombrie -, dar se declara in acelasi timp ”pregatit” de un esec al negocierilor,…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney estimeaza ca Regatul Unit si Uniunea Europeana vor reusi sa convina pana la incheierea perioadei de tranzitie post-Brexit doar un acord ''foarte de baza'' privind viitoarea lor relatie si multe elemente ale relatiilor comerciale vor ramane deocamdata nesolutionate.…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a estimat duminica, in cadrul unui interviu, ca Regatul Unit ar putea "sa traiasca foarte bine" cu un no-deal, daca negocierile comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana, in continuare in impas, nu vor duce la un acord inainte de finalul perioadei de tranzitie,…

- Franta a atentionat joi Regatul Unit ca orice incalcare a acordului cu privire la Brexit ar fi "inacceptabila", intr-un moment in care Londra este somata sa dea explicatii referitor la un proiect de lege ce contravine partial acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), informeaza…