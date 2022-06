Londra: Virusul poliomielitei a fost detectat în probe din ape reziduale Virusul care provoaca poliomielita a fost detectat intr-un numar ingrijorator de probe de ape reziduale din Londra, au anunțat oficiali din domeniul sanatații, transmite BBC. In Marea Britanie, poliomielita a fost eradicata din anul 2003. In ultimele patru luni, UKHSA a gasit virusul poliomielitei in probe colectate de la stația de canalizare Beckton, care deservește o populație de patru milioane in nordul și estul Londrei. Agenția pentru Securitatea Sanatații din Marea Britanie (UKHSA) spune ca probabil virusul a fost adus de o persoana din strainatate, care a fost vaccinata cu un vaccin oral… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

