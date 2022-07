Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a acuzat, vineri seara, armata rusa ca a lansat bombe cu fosfor asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra. Acest lucru s-a intamplat la o zi dupa retragerea fortelor militare ruse de pe acest teritoriu, scrie alephnews.ro . Vineri dupa-amiaza, „fortele armate ruse au efectuat in doua randuri…

- Marea Britanie, Statele Unite, Canada si Japonia vor interzice importurile de aur rusesc in noile sanctiuni impuse ca raspuns la invazia Ucrainei, a anuntat duminica Downing Street, in prima zi a unui summit G7, informeaza France Presse. ‘Aceste masuri ii vor lovi direct pe oligarhii rusi si vor ataca…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca Occidentul trebuie sa continue sa-i sustina pe ucraineni in contextul in acestia incearca sa-si recupereze teritoriul ocupat de Rusia, afirmand ca ar fi o "catastrofa" daca presedintele rus Vladimitr Putin ar obtine victoria, relateaza sambata dpa. In declaratii…

- Razboiul din Ucraina nu poate fi incheiat decat prin mijloace „diplomatice”, a asigurat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce negocierile dintre Moscova si Kiev sunt in impas, informeaza Agerpres, care citeaza France Presse, potrivit stiri.tvr.ro. „Sfarsitul (conflictului) va…

- UPDATE 08:10 - Purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, s-a intalnit sambata la Kiev cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat biroul sau.In cursul unei discutii telefonice sambata dupa-amiaza, Boris Johnson i-a oferit presedintelui ucrainean "sprijin economic si umanitar…

