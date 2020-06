Stiri pe aceeasi tema

- Protestele antirasism din Marea Britanie au fost ”subminate de banditism”, a spus duminica premierul Boris Johnson, adaugând ca cei implicați în luptele cu polițiștii vor fi trași la raspundere, relateaza Reuters. Zeci de mii de persoane au protestat duminica la Londra pentru…

- Statuia unui comerciant de sclavi din Bristol a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste anti-rasism din Marea Britanie generate de moartea lui George Floyd.In semn de solidaritate cu miscarea „Black Lives Matter”, mii de oameni s-au adunat la un protest, in Bristol, Marea Britanie,…

- Totodata, OMS insista ca sa se protejeze de coronavirus in timp ce autoritatile continua testarea, relateaza Reuters, citata de agerpres. Epicentrul pandemiei se gaseste in prezent in tari din America Centrala, de Sud si de Nord, in special in Statele Unite, a declarat purtatorul de cuvant al OMS,…

- Guvernul suedez si-a indemnat, joi, cetatenii sa isi mute protestele in spatiul online, dupa ce mii de persoane au sfidat restrictiile legate de coronavirus și au demonstrat impotriva rasismului si a violentei politiei americane, relateaza Reuters, conform Agerpres.Demonstrantii, purtand pancarte cu…

- Poliția statului Illinois și departamentul șerifului au fost chemate in ajutor de catre poliția locala, in condițiile in care manifestațiile au degenerat in jafuri și distrugeri ale unor afaceri locale. Autoritatile fac apel la locuitorii din zona Cicero, unde a avut loc incidentul, sa stea acasa…

- In timp ce in mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste masive in urma morții lui George Floyd, un parlamentar american vrea sa introduce o lege care sa puna capat violenței poliției, relateaza Reuters, citata de Hotnews.Aceasta legepermite victimelor sa-i dea in judecata pe polițiști,…

- Statele Unite ale Americii sunt in pragul unui razboi civil, avertizeaza jurnaliștii americani, dupa ce 30 de orașe au fost cuprinse de proteste violente. Totul a plecat de la faptul ca George Floyd, un barbat de culoare, a murit dupa ce un politist a stat aproape 9 minute cu piciorul pe gatul acestuia,…

- Sute de persoane au manifestat duminica la Londra, in semn de protest fata de moartea, luni, in Statele Unite, dupa ce a fost arestat de politie, a lui George Floyd, un afroamerican in varsta de 46 de ani, a constatat un jurnalist AFP.