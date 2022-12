Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa anunte, luni, in cursul unei reuniuni cu liderii din Europa de Nord, tarile baltice si Tarile de Jos in Letonia, livrarea catre Ucraina a unei importante cantitati mari de munitie pentru artilerie, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Tarile baltice, Lituania, Letonia si Estonia, se mentin in prima linie a celor care sustin Ucraina. „Banca centrala a Estoniei a emis monede de 2 euro dedicate Ucrainei. Astazi intra in circulatie”. Decizia a fost anuntata pe Twitter de Kaja Kallas, prim-ministrul Estoniei, transmite Noi.md cu referire…

- Rusia sufera de o "penurie semnificativa" de munitie de artilerie - un lucru care i-ar putea limita operatiunile in Ucraina pe viitor, declara miercuri secretarul american al Apararii Lloyd Austin, care estimeaza ca rusii se confrunta cu dificultati "logistice" si de "stocuri de munitie", relateaza…

- Suntem in ziua cu numarul 270 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Șeful Pentagonului a avertizat impotriva proliferarii nucleare. Totodata, Lloyd Austin a subliniat ca eșua in sprijinirea Ucrainei de a-și securiza viitorul ar putea duce la o „lume a tiraniei și haosului”. Premierul britanic…

- Din noiembrie 1989, Europa de Est și Europa de Vest nu mai erau separate de ziduri. 33 de ani mai tarziu, barierele sunt din nou ridicate. Dupa Polonia, Letonia și Lituania, acum este randul Ucrainei sa ridice garduri și bariere. Desigur, frontierele imprejmuite intre Est și Vest nu sunt ceva nou. O…

- Tarile baltice - Estonia, Letonia și Lituania, foste republici sovietice devenite membre UE la cațiva ani dupa obținerea independenței - au cerut vineri infiintarea unui tribunal special pentru judecarea „crimelor de agresiune" comise de Rusia impotriva Ucrainei.

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania a sprijinit toate pachetele de sanctiuni impotriva Rusiei, insa a afirmat ca este inoportun sa se discute despre noul pachet in faza de pregatire, informeaza AGERPRES . „Noi am sprijinit toate pachetele de sanctiuni si trebuie sa stiti ca ele nu se bazeaza…