- Cancelarul german Angela Merkel a aparut vineri pentru prima oara în public purtând o masca de protecție dupa ce în cursul saptamânii a respins acuzațiile de ipocrizie legate de faptul ca nu ar purta una, relateaza Reuters.Merkel a intrat în Bundesrat, camera superioara…

- Cel putin 22 de politisti au fost raniti si patru persoane au fost arestate in cursul noptii de miercuri spre joi dupa o petrecere de strada ilegala in sud-vestul Londrei, a informat Politia Metropolitana, in timp ce purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson a spus ca violenta impotriva politiei…

- Incidente violente s-au inregistrat sambata dupa-amiaza, in centrul Londrei, in contextul unor proteste antirasism si al prezentei unor contramanifestanti de extrema-dreapta, informeaza Reuters. In...

- Marea Britanie vrea sa aiba o relatie comerciala cu Uniunea Europeana care este prea apropiata de cea a unui stat membru UE, a declarat miercuri negociatorul sef pentru Brexit Michel Barnier, cerand Londrei sa-si ajusteze cererile in cele patru luni ramase pentru a ajunge la un acord, relateaza Reuters.…

- Protestatarii britanici care au manifestat sambata impotriva rasismului au avut scurte confruntari cu politia londoneza, dupa ce mii de oameni s-au adunat in centrul Londrei pentru a-si exprima furia impotriva brutalitatii politiei dupa uciderea americanului de culoare George Floyd in Minneapolis,…

- Confruntari intre manifestanti si agenti de politie au avut loc, miercuri dupa-amiaza, in centrul Londrei, in cursul protestului fata de moartea unui afro-american in Statele Unite, relateaza agentia Reuters si postul Sky News.

- Sute de persoane au manifestat duminica la Londra, Berlin, la Copenhaga in semn de solidaritate cu manifestatiile din SUA legate de moartea unui afro-american de 46 de ani aratat intr-o inregistrare video asfixiat sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis, potrivit Reuters si AFP, anunța AGERPRES.Manifestantii…