- Noi restrictii pentru diminuarea raspandirii Covid-19 vor fi aplicate la Londra incepand de sambata, a anuntat astazi primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, scrie hotnews . Conform noilor restrictii, locuitorii Londrei nu se vor mai putea intalni in spatii inchise cu persoane din alte gospodarii,…

- Londra este pe cale sa declare „alerta maxima” in ceea ce privește coronavirusul. Decizia, conform primarului, va fi luata „foarte curand, poate saptamana aceasta”. Londra este pe cale sa declare „alerta maxima“ in ceea ce privește coronavirusul. Este al doilea ca nivel in amploarea masurilor impuse…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza Sky News, citata de Mediafax. In zona de risc mediu intra o mare parte a Angliei, inclusiv Londra.…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, va prezenta luni un nou sistem de restrictii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, informeaza postul Sky News, potrivit MEDIAFAX.Guvernul de la Londra se consulta cu autoritatile…

- Fondurile de investitii si bancile din Uniunea Europeana care vor sa-si stabileasca o baza în Regatul Unit dupa Brexit trebuie sa aiba suficient personal de conducere pentru a putea fi adecvat supervizate, a anuntat miercuri Autoritatea pentru Conduita Financiara din Marea Britanie (FCA).Marea…

- Cu toate acestea, guvernele ar trebui sa sprijine in continuare companiile si consumatorii, a explicat oficialul german. "Pandemia inca nu s-a incheiat, dar indicatorii arata ca economia se redreseaza mult mai bine decat ne temeam cu ceva timp in urma, si asta e ceva ce se aplica Uniunii Europene ca…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a respins, miercuri, orice sugestie privind eventuale ingerinte ale Rusiei care sa fi influentat votul cetatenilor în favoarea retragerii din Uniunea Europeana, potrivit Reuters. La o zi dupa ce Comisia parlamentara pentru Informatii si Securitate a…

- Guvernul britanic condus de Boris Johnson pare sa admita ca Marea Britanie nu va ajunge curand la un acord cu Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de The Telegraph și Mediafax.